MASKİ Genel Müdürlüğü, Salihli’ye bağlı Şehitler Mahallesi’nde 320 metrelik ilave kanalizasyon hattı çalışması gerçekleştirdi. Çalışmayla birlikte Şehitler Mahallesi’nin kanalizasyon sorunu çözüme kavuştu.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa ve merkez ve ilçelerin güçlü bir altyapıya kavuşması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından Salihli’ye bağlı Şehitler Mahallesi’nde 320 metrelik ilave kanalizasyon hattı çalışması gerçekleştirildi. Çalışmanın tamamlanmasıyla mahalledeki kanalizasyon sorunu çözüme kavuştu. MASKİ Salihli İlçe Şefi Ramazan Tuğrul Kacar, Şehitler Mahalle Muhtarı Kemal Pakdemir ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı personeli de bölgede incelemelerde bulundu.

“Sorunumuz son buldu”

Şehitler Mahalle Muhtarı Kemal Pakdemir, “Mahallemizde bulunan 127. Sokak’ın giderlerinde sorun yaşanıyordu. Durumu MASKİ Genel Müdürlüğümüze ilettik. Çalışmalar hızlıca başladı. Çalışmalar neticesinde mahallemizdeki sorun son buldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün ve MASKİ Genel Müdürlüğümüze teşekkür ederim” dedi.