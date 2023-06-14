Manisa’nın Salihli ilçesinin köklü liselerinden kısa adı SEAL olan Sekine Evren Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen teknik gezide öğrenciler, kısa adı TUSAŞ olan Türk Havacılık ve Uzay Sanayisine bilim gezisi düzenledi.

Sekine Evren Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı İsmail Kıran öncülüğünde gerçekleştirilen teknik gezide öğrenciler, havacılık ve uzay bilimi alanında bilgi sahibi olması sağlandı.

Yerli ve milli hava araçları Kaan, Aksungur, Gökbey, Atak Helikopteri, Göktürk Uydu, Hür Kuş ve Hür Jet Hava araçlarını yakından görme imkanı bulan öğrenciler, ayrıca “Mühendise Sor” bölümünde mühendislere merak ettikleri soruları sorma fırsatı buldu.

Bilim gezisinde havacılığa dair bilgiler alan öğrenciler, Hürjet pilotu Murat Özpala’nın uçuş gösterisi izledi.

Sekine Evren Anadolu Lisesi Müdürü Abdülbaki Türken, okul olarak bu tür bilim gezilerine düzenlemeye devam edeceklerini vurguladı.