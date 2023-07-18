Manisa’nın gururu olan Salihli Belediyespor, U17 Türkiye Şampiyonası final karşılaşmalarını Aksaray’da oynayacak. Yeşil-beyazlı ekipte hedef Türkiye Şampiyonluk kupasını Salihli’ye getirmek.

Teknik Direktör Enver Dağlı yönetimindeki Salihli Belediyespor U17 Takımı, Uşak’ta oynadığı 1. kademe ve 2. kademe maçlarında rakiplerini saf dışı bırakıp, adını Türkiye finallerine yazdırdı. Aksaray’da 22-23 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan final müsabakalarında, Türkiye’nin farklı bölgelerinden 4 büyük takım Manisa’dan Salihli Belediyespor, İstanbul’dan Dolayoba Spor, Elazığ’dan Elazığ İl Özel İdare Spor ve Ankara’dan Kavaklıderespor karşı karşıya gelecek. Türkiye finallerinde kura çekimi ise 21 Temmuz’da Dağılgan Spor Tesisleri Gençlik Merkezi’nde yapılacak.

Genç yeteneklerin sergileneceği müsabakalar sonunda rakiplerini yenen ekipler, 23 Temmuz’da final maçı oynarken, sahadan mağlubiyetle ayrılan 2 takım ise 3.’lük maçı oynayacak.

Salihli Belediyespor Teknik Direktörü Enver Dağlı, şampiyonluk kupasını Salihli’ye getirmek istediklerini söyledi.