MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda’yı makamında ziyaret etti. Görüşmede, Bahçecik Mahallesinde yer alan mevcut içme suyu ana isale hattını yenilemek için hayata geçirilecek olan proje ile ilgili istişarelerde bulunuldu.

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda’yı makamında ziyaret etti. Görüşmede, Bahçecik Mahallesinde yer alan mevcut içme suyu ana isale hattını yenilemek için hayata geçirilecek olan proje ile ilgili istişarelerde bulunuldu.

Salihli’nin Bahçecik Mahallesinde doğal kaynak suyunu daha verimli bir şekilde ilçe merkezine taşımak için çalışmalarına devam eden Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, ekonomik ömrünü tamamlamış 7 bin 100 metrelik içme suyu ana isale hattını yenilemek için sahadaki ilk çalışmalara başladı. MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, proje ile ilgili istişarede bulunmak amacıyla Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, Projeler Dairesi Başkanı Bircan Kaynak ve Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanı Kemal Anaç ile birlikte Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda’ya ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette, Salihli Belediye Başkan Yardımcıları Metin Durmaz ve İbrahim Karaca da yer aldı.

“İlçe merkezine daha verimli ve kesintisiz içme suyu için çalışıyoruz”

Proje ile ilgili detayları Belediye Başkanı Zeki Kayda ile paylaşan Genel Müdür Burak Aslay, “Salihli ilçemizin merkez mahallelerinin büyük kısmına içme suyu sağlayan Bahçecik kaynağı içme suyu isale hattında yapacağımız yenileme çalışması, daha verimli ve kesintisiz içme suyu sağlayacak, kayıp kaçak sorununun giderecek ve bunun sonucunda enerji tasarrufu elde edilecek. Yenileme çalışmasına yönelik projenin ihalesi geçtiğimiz aylarda gerçekleştirildi. Devir miktarı dikkate alındı ve proje de hazırlandı. Geçtiğimiz günlerde de ekipler sahadaki ilk arazi kotları ve güzergahlar ile ilgili tespitlerini gerçekleştirdi. Projenin hayata geçmesiyle beraber 7 bin 100 metrelik hat dayanaklı borularla sağlamlaştırılacak. Eski kaptajları da yenileyerek daha sağlıklı bir yapı inşa edeceğiz. Yakın zamanda ilk kazma vuruluyor. Sürekli büyüyen ve gelişen bir ilçemiz olan Salihli için büyük önem arz eden bir proje olacak. Ortak hareket ederek ilçemize bu önemli yatırımı kazandırmak istiyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün önderliğinde vatandaşlarımızın refahı için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

“Büyükşehir ve MASKİ ile hizmet yolculuğumuz devam ediyor”

Projenin Salihli’nin geleceği ile ilgili atılmış önemli adımlardan biri olacağının altını çizen Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Salihli ilçemiz için hazırlanan proje ile ilçe merkezine daha verimli ve kesintisiz içme suyu ulaştırılacak. Hayata geçirilecek bu proje sayesinde Salihli’nin geleceğine önemli bir yatırım yapılacak. Büyükşehir ve MASKİ ile hizmet yolculuğumuz devam ediyor. Bizlere her zaman destek olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün ve MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay’a teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.