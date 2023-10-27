Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu ile MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, 154 mahalle projesi kapsamında altyapı ve üstyapı çalışmaları devam eden Salihli ilçesine bağlı Çelikli mahallesini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi. Muhtar Erol Akça, mahalleye yapılan yatırımlardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu ve MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Salihli ilçesine bağlı Çelikli mahallesine bir ziyaret gerçekleştirdi. Ustamehmetoğlu ve Çevik’e, Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Onur Pabuçcuoğlu, İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Serpil Çakır, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı Fırat Özcan, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Sibel Alkın Kedersiz ve yetkili personel ile Büyükşehir Belediyesi Salihli Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Mustafa Gün, MASKİ İlçe Şefi Ramazan Tuğrul Kacar da eşlik etti. Mahalle Muhtarı Erol Akça ve mahalle sakinlerinin karşıladığı Büyükşehir ve MASKİ heyeti, Çelikli mahallesinde hayata geçirilen yatırımların hayırlı olmasını diledi. Programın sonunda, Başkan Ergün’ün hediyeleri Mahalle muhtarı Erol Akça ve mahalle sakinlerine takdim edildi.

“Mahallemizin çehresi değişecek”

Çelikli Mahalle Muhtarı Erol Akça, “Büyükşehir ve MASKİ heyetinin mahallemize ziyaretleri bizleri çok memnun etti. Büyük bir yatırım yapılıyor Çelikli’de. Çok mutluyuz. Burası şehir havasına bürünecek. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün ayağına taş değmesin. Allah Cengiz Başkan’dan razı olsun. Teşekkür ediyoruz” dedi.

“Vatandaşlarımızı dinlemek, onların istek ve taleplerini almak bizim için önemli”

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla daha yaşanılabilir bir Manisa için önemli yatırımlar yapılıyor. Vatandaşlarımızla bir araya gelmek, onların istek ve taleplerini dinlemek amacıyla sürekli ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Salihli ilçemize bağlı Çelikli mahallesini ziyaret ettik. Mahalle muhtarımız ve vatandaşlarımızla bir araya gelerek onların görüşlerini de dinledik. Çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum” dedi.