Salihli Belediyesi, alt yapı çalışmalarının tamamlandığı cadde ve sokaklarda asfaltlama çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Acısu Caddesini baştan aşağı sıcak asfaltla buluşturan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kaldırımları da yenileyerek caddeye modern bir görünüm kazandırdı.

Salihli Belediyesi, alt yapı çalışmalarının tamamlandığı cadde ve sokaklarda asfaltlama çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Acısu Caddesini baştan aşağı sıcak asfaltla buluşturan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kaldırımları da yenileyerek caddeye modern bir görünüm kazandırdı.

Doğalgaz alt yapı çalışmalarının tamamlandığı cadde ve sokaklarda yol düzenleme ve asfalt çalışmalarını sürdüren Salihli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Acısu Caddesini yolu ve kaldırımlarıyla birlikte baştan aşağı yenileyerek sıcak asfaltla buluşturdu. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen asfaltlama aracı finisher desteğinde caddeye baştan sona sıcak asfalt atan ekipler, kaldırımlara da yeni kilit parke taşı döşeyerek hem araç ulaşımını hem de yayaların geçişini güvenli hale getirdi.

Şehir merkezinde asfalt çalışmalarının aralıksız devam edeceğini belirten Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizin başlattığı çalışmalarla Acısu Caddemizde sıcak asfalt atarak kaldırımlarını baştan aşağı yenileyip vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Sıcak asfalt çalışmalarında ekiplerimize araç desteği veren Büyükşehir Belediyemize teşekkür eder, yenilenen caddemizin Salihli’mize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını dilerim” dedi.