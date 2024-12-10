Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özgür Avşar, 91 milyon TL yatırım bedeliyle Salihli ilçe merkezine kazandırılacak olan 7 kilometre çelik içme suyu isale hattı ve içme suyu depolarında yürütülen çalışmalarını yerinde inceledi.

MASKİ Genel Müdürlüğü, altyapı seferberliği kapsamında 17 ilçedeki yatırımlarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu kapsamda Bahçecik doğal kaynak suyunu daha sağlıklı ve yüksek verimde Salihli ilçe merkezine taşımak için 91 milyon TL’lik yatırımın çalışmalarına başlandı. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen 7 kilometrelik çelik hat, 1 ton ve 500 metreküplük içme suyu deposu inşaatını MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özgür Avşar yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Genel Müdür Yardımcısı Avşar’a Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Dr. Orhan Gökdemir, Şube Müdürleri ve teknik personel eşlik etti.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özgür Avşar, “Büyüyen ve gelişen şehrimizin ihtiyaçlarını karşılamak adına Salihli ilçemize de daha sağlıklı içme suyu temin edebilmek adına yoğun çaba sarf ediyoruz. Zamanla deforme olan ve eskiyen içme suyu hatlarımızda oluşan patlaklar sebebiyle Salihli de ciddi sıkıntılar yaşanıyordu. Bu doğrultuda Bahçecik doğal kaynak suyunu daha sağlıklı ve yüksek verimde Salihli ilçe merkezine taşımak için kolları sıvadık. Hayırlısıyla 7 kilometrelik çelik hat, 1 ton ve 500 metreküplük içme suyu deposu inşaatını tamamlayarak Salihlili hemşerilerimize daha sağlıklı içme suyunu ulaştırmış olacağız” dedi.