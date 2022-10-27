Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde Salihli’nin 53 yıllık çöp sorunu Durasıllı Mahallesi’nde bulunan Büyükşehir Belediyesi Şantiyesinde oluşturulan transfer istasyonu ile çözüldü. Başkan Cengiz Ergün ile bir araya gelen Gaffar Okkan Mahallesi Muhtarı İrfan Özdemir, "53 yıllık çöp sorununu çözdüğünüz için size minnettarız" diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde Salihli’nin 53 yıllık çöp sorunu Durasıllı Mahallesi’nde bulunan Büyükşehir Belediyesi Şantiyesinde oluşturulan transfer istasyonu ile çözüldü. Başkan Cengiz Ergün ile bir araya gelen Gaffar Okkan Mahallesi Muhtarı İrfan Özdemir, "53 yıllık çöp sorununu çözdüğünüz için size minnettarız" diye konuştu.

Salihli’nin 53 yıllık çöp sorununu ortadan kaldırmak için Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde büyük çaba sarf eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, Durasıllı Mahallesinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Şantiyesinde oluşturulan transfer istasyonu ile Salihli’nin evsel atıklarını Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisi’ne taşımaya başladı. Gaffar Okkan Mahallesi’nde bulunan vahşi depolama alanı da Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından rehabilite edilerek düzenlemesi yapıldı. Gaffar Okkan Mahallesi Muhtarı İrfan Özdemir, yapılan çalışmalar nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkürlerini iletti.

"Bizi büyük bir dertten kurtardınız"

Başkan Cengiz Ergün ile bir araya gelen Mahalle Muhtarı İrfan Özdemir, "Salihli’de 53 yıllık çöp sorunumuz vardı. Ama en çok etki gören Gaffar Okkan Mahallesiydi. Bu 53 yıllık çöp sorununu çözdüğünüz için size minnettarız, çok teşekkür ederiz. Gaffar Okkan halkı adına ben buraya geldim. Hepsinin selamları var. Çok teşekkür ederim emeğiniz için. Bizi büyük bir dertten kurtardınız başkanım" ifadelerini kullandı.

"Salihli’de çöp sorunu kökünden çözüldü"

Artık çöplerin vahşi depolama alanına dökülmediği, Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Alanı’na taşındığını dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise, "Salihli’de çöp sorunu kökünden çözülmüş durumda. Rehabilitesi, düzeltmesi de yapıldı artık. Bütün Gaffar Okkan Mahallesi’ne selamlarımı iletiyorum" diye konuştu.