Manisa’nın Salihli ilçesindeki Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ile Türk Kızılayı Salihli Şubesi iş birliği ile kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ile Türk Kızılayı Salihli Şubesi iş birliği ile kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Otogarda bulunan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası hizmet binası önünde gerçekleştirilen kampanyaya oda başkanı Samet Balgönül olmak üzere, yönetim ve denetim kurulu üyeleri, oda üyeleri ve çalışanlar destek ile vatandaşlar verdi. “Kan, herkesin her zaman ihtiyacıdır” diyen Salihli Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Samet Balgönül, “Türk Kızılayı’nın kan taleplerine cevap verebilmesi için stoklarının her zaman yeterli olması gerekmektedir. Bugün kampanyaya destek olmak için üyelerimizle ve çalışanlarımızla birlikte kan bağışı yaparak hayat kurtarma çabası içerisinde olduk. Kan vererek destek olan üyelerimizin ve çalışanlarımızın bu konudaki hassasiyeti için teşekkür ediyorum” dedi.