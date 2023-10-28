Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihli’de vatanın bölünmez bütünlüğü için şehit düşen Polis Memuru İsmail Var, Uzman Onbaşı Özgür Yatakdere, Polis Memuru Mahmut Sarıtaş, Jandarma Er Cengiz Ateş, Topçu Er Anıl Eruluç, Uzman Jandarma Çavuş İbrahim Özkan, Piyade Er Cihan Özer, Sivil Memur Cihan Güneş, Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Gür, Jandarma Er Hikmet Kahraman ve Piyade Onbaşı Sabri Dal’ı şehadetlerinin yıldönümü dolayısıyla mevlit ve pilav hayrıyla andı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisalı şehitlerin anısını yaşatmak için başlattığı sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlediği anma ve hayır programına Salihli’de devam etti. Şehadetlerinin yıldönümü olan kahramanlar Polis Memuru İsmail Var, Uzman Onbaşı Özgür Yatakdere, Polis Memuru Mahmut Sarıtaş, Jandarma Er Cengiz Ateş, Topçu Er Anıl Eruluç, Uzman Jandarma Çavuş İbrahim Özkan, Piyade Er Cihan Özer, Sivil Memur Cihan Güneş, Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Gür, Jandarma Er Hikmet Kahraman ve Piyade Onbaşı Sabri Dal için anma programı düzenlendi.

Milli Birlik ve Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen programa Salihli Kaymakamı Mehmet Kâmil Sağlam, Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Aydoğan İra, Salihli Belediye Başkan Yardımcıları Serkan Sözer, Mahmut Süreyya Karaoğlu, Metin Durmaz, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, Şehit ve Gaziler Dernek Başkanı Rıdvan Herey, Salihli Muhtarlık İşleri Müdürü Mustafa Gün, Salihli Müftüsü Ali Çebi, şehit aileleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetinin ve duaların okunduğu programda, vatandaşlara pilav hayrı gerçekleştirildi. Programın sonunda şehit ailelerine protokol üyeleri tarafından Yasin-i Şerif ve Türk bayrağı takdim edildi.