Salihli Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu ve Türk Halk Müziği Korosu’nun düzenleyeceği konserlerde müzikseverler, sanat ve halk müziğine doyacak.

Salihli Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu ve Türk Halk Müziği Korosu’nun düzenleyeceği konserlerde müzikseverler, sanat ve halk müziğine doyacak.

Türk Sanat Müziği Korosu’nun Şef Ersin Ömer Atagöz yönetiminde, Bestekar Avni Anıl ve Yusuf Nalkesen’in eserleri ile anılacağı “Ustalara Saygı” konser 16 Ocak Pazartesi günü saat 20.00’da gerçekleştirilirken, Türk Halk Müziği Korosu’nun Şef Mustafa Şentürk yönetiminde sunacağı “Yurdumun Türküleri-3” konseri ise 28 Ocak Cumartesi günü saat 20.00’da gerçekleştirilecek. Türk Halk Müziği Koro üyeleri ve solistler, yöresel eserleri seslendirip izleyicilere türkülerle dolu unutulmaz bir gece yaşatırken, Türk Sanat Müziği korosu ise sanat müziğine gönül veren Salihli halkına unutulmaz bir akşam yaşatacak.

Salihli Belediyesi Zafer Keskiner Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilecek olan “Ustalara Saygı” ve “Yurdumun Türküleri-3” konserine müzikseverlerin davetli olduğu belirtildi.