Manisa’nın Salihli ilçesinin milli judocuları Hira Kılkış ve Göksu Delibay, Romanya’daki Minikler Balkan Judo Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek.

Salihli Belediyespor’un milli judocusu Hira Kılkış ve 1922 Salihli Gençlik Spor Kulübü’nün milli judocusu Göksu Delibay, Romanya’da yapılacak olan Minikler Balkan Judo Şampiyonası için yola çıktı. Türkiye adına mücadele edecek olan ve 17-18 Haziran’da tatamiye çıkacak olan Kılkış ve Delibay, Romanya’daki Minikler Balkan Judo Şampiyonası’nda, hem kulüplerini hem de Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini vurguladı. Kılkış ve Delibay, Balkan Şampiyonası’ndan madalya ile dönme sözü verdiler.

Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz da, Hira Kılkış ve Göksu Delibay’a Balkan Şampiyonası’nda başarılar diledi.