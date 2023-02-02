Manisa’nın Salihli ilçesinin judocuları Kerimenur İşbecer, Buse Yüksel ve Batın Emre Özdemir Osmaniye’den madalya ile döndü. Üç judocu elde ettikleri başarı ile milli takıma seçildi.

Manisa’nın Salihli ilçesinin judocuları Kerimenur İşbecer, Buse Yüksel ve Batın Emre Özdemir Osmaniye’den madalya ile döndü. Üç judocu elde ettikleri başarı ile milli takıma seçildi.

Türkiye Judo Federasyonu tarafından organize edilen ’Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası’ Osmaniye’de gerçekleştirildi. Tosyalı Spor Salonu’nda yapılan Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası’nda 67 ilden 410 kadın ve 505 erkek sporcu, hem dereceye girebilmek, hem de milli takıma seçilebilmek için ter döktü. Müsabakalarda Manisa’yı temsil eden Salihli Belediyespor ve 1922 Salihli Gençlik Spor Kulübü judocuları, şampiyonadan üç madalya ile döndü. Çekişmeli geçen müsabakalar sonunda 63 kilogramda Kerimenur İşbecer Türkiye 3.’sü olurken, aynı kiloda Buse Yüksel Türkiye 5.’liği elde etti. Şampiyonada 55 kilogramda Batın Emre Özdemir Türkiye 9.’su oldu.

Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, sporcuları tebrik edip, başarılarının devamını diledi.

Osmaniye’den derece ile dönen Salihlili judocular İşbecer, Yüksel ve Özdemir, 4-5 Mart 2023’te Antalya’da düzenlenecek Nazım Canca Ümitler Avrupa Judo Kupası’nda ay-yıldızlı forma altında Manisa ve Türkiye’yi temsil edecek.