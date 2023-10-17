Manisa’nın Salihli ilçesinin yıldız judocuları, Manisa’da düzenlenen Ali Atmaca Judo Turnuvası’ndan 3 altın, 5 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 15 madalya ile döndü.

Manisa Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen turnuvaya Salihli Belediyespor, 1922 Salihli Spor Kulübü ve Değerli Zamanlar Kulübü judocuları katıldı. 102 sporcunun katıldığı Yıldızlar Judo Turnuvası’nda Salihli judoculardan 52 kilogramda Ayriz İpekli, 57 kilogramda Gülşen Rümeysa Yıldırım, +63 kilogramda Mürüvvet Nur Özkan altın, 40 kilogramda Sevim Erva Koçyiğit, 42 kilogramda Furkan Karaduman, 44 kilogramda Bahar Adıyaman, 48 kilogramda Yeşim Hira Aktaş, 52 kilogramda Göksu Delibay gümüş, 44 kilogramda Fadime Ceylin Ersöz, 46 kilogramda Çınar Biçer, 48 kilogramda Firdevs Darı, 50 kilogramda Sami Efe Uğurlu, 57 kilogramda Zeynep Sağır, 73 kilogramda Mustafa Efe Yaman, +63 kilogramda Hilal Nur Özer bronz madalya kazandı.

Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, yıldız judocuları tebrik etti.