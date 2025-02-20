Manisa’da düzenlenen yıldızlar güreş şampiyonasında Misak-ı Milli ve Misak-ı Milli İmam Hatip öğrencileri, 7 altın, 5 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.

Yıldızlar Güreş Şampiyonası, Manisa’da düzenlendi. Şampiyonada Salihli Misak-ı Milli ve Misak-ı Milli İmam Hatip öğrencileri, boy gösterdi. Salihlili güreşçiler, başarılı performans ile 7 altın, 5 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak, şampiyonada göz doldurdu.

Şampiyonada Salihli Misak-ı Milli ve Misak-ı Milli İmam Hatip öğrencilerinden 33 kiloda Ezgi Erüş, 36 kiloda Elanur Höge, 42 kiloda Elif Er, 46 kiloda Nurgül Oruç, 50 kiloda Elif Tekin, 54 kiloda Nurdan Tekin, 58 kiloda Berfin Hayat Özdemir altın, 33 kiloda Afşin Erüş, 36 kiloda Nehir Tekin, 42 kiloda Bedevi Hanım Özkan, 58 kiloda Hevvi Viyan Toktaş gümüş, 33 kiloda Nisanur Demir, 48 kiloda Polat Özdemir ve 41 kiloda Emir Narçicek bronz madalya kazandı. Başarılı güreşçiler, düzenlenen törenle madalyalarını aldı.

Dereceye giren Salihlili güreşçiler, Mart ayında Rize’de yapılacak Türkiye Şampiyonasında, Salihli ve Manisa’yı temsil edecek.

Okul Müdürü Yücel Ersoy, Manisa’dan madalya ile dönen sporcuları tebrik edip, emeği geçen İsmail Bingöl ve Büşra Bingöl’ü teşekkür etti.