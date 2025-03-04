Salihli Belediye Spor Kulübü sporcularından Celal Gündüz, Güner Kıymet Diker, Merve Çınar ve Mürüvetnur Özkan, Judo Eju Avrupa Kupası’nda milli takım forması altında madalya arayacak.

7-9 Mart tarihinde Antalya’da düzenlenecek olan Judo Eju Avrupa Kupası’nda Salihli Belediyespor’un başarılı judocuları Celal Gündüz, Güner Kıymet Diker, Merve Çınar ve Mürüvetnur Özkan, Ay-yıldızlı forma ile madalya mücadelesi verecek.

Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, milli takım forması ile Judo Eju Avrupa Kupası’nda milli takım ve Salihli Belediyespor’u temsil edecek olan Gündüz, Diker, Çınar ve Özkan’a başarılar diledi.