Manisa’nın Salihli ilçesinde başlatılan yardım kampanyasında toplanan malzemeler 47 tır ile deprem bölgesine gönderildi.

Manisa’nın Salihli ilçesinde başlatılan yardım kampanyasında toplanan malzemeler 47 tır ile deprem bölgesine gönderildi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin ardından, Manisa Valiliği talimatıyla Salihli Kaymakamlığı koordinasyonunda başlatılan yardım kampanyasına destekler çığ gibi büyüyor. Salihli’de yediden yetmişe yardım kampanyasına destek veren gönüllüler, toplama merkezleri olarak belirlenen 50. Yıl Ortaokulu Kapalı Spor Salonu ile Salihli Belediyesi Sarıpınar Çok Amaçlı Etkinlik Salonuna deprem bölgesine gönderilecek olan yardım malzemelerini ulaştırdı. Yardım toplama noktasına getirilen malzemeler, öğrenciler, gönüllüler, gençler, çocuklar, Belediye, AFAD ve Kızılay ekipleri tarafından tasnif edilerek kolilere yerleştirildi. Depremzedelerin öncelikli ihtiyacı olan battaniye, su, çocuk bezi, gıda, kek, bisküvi ve diğer ürünlerden oluşan malzemeler insan zinciri halinde tıra yüklenerek Manisa Valiliğince belirlenen Hatay’ın Belen ilçesine doğru yola çıktı.

Sarıpınar Çok Amaçlı Etkinlik Salonuna giderek gönüllülere kolaylıklar dileyen Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, toplama merkezine getirilen yardım malzemelerini ürün çeşidine göre ayrıştırıp paketleyerek tırlara yükleyen tüm gönüllülere teşekkür etti. İlçe Kaymakamlığı koordinasyonunda yardım kampanyasının devam ettiğini belirten Başkan Kayda, “Depremlerin yaşandığı 10 ilimize yardım malzemeleri ulaştırmak için seferber olan küçüğünden büyüğüne tüm hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum. Allah, sizlerden razı olsun. İyi ki varsınız” dedi.