Manisa’nın Salihli ilçesindeki Galatasaray Taraftarları Derneği ilçedeki Karayahşi Şehit Astsubay Ahmet Deniz Varol İlkokul ve Ortaokuluna spor malzemesi ile kütüphaneye kitap desteğinde bulundu.

Salihli’deki Uğur Özçelik Başkanlığı’ndaki Galatasaray Taraftarları Derneği, ilçede eğitime desteklerini sürdürüyor. Salihli’deki Galatasaray taraftarları, Karayahşi Şehit Astsubay Ahmet Deniz Varol İlkokul ve Ortaokuluna spor malzemesi desteğinde bulunurken, okulun kütüphanesine de kitap desteğinde bulundu. Okula spor malzemeleri Salihli Galatasaray Taraftarları Derneği Başkanı Uğur Özçelik ve yönetimi ile İlçe Spor Müdürü Oktay Ayaz birlikte teslim edildi.

Dernek olarak Salihli’de eğitime destekte bulunmaya devam edeceklerini belirten Dernek Başkanı Özçelik “Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimiz, spor malzemelerini güle güle kullansınlar” dedi.

Spor malzemeleri teslim töreni okul önünde çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.