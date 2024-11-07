Manisa’nın Salihli ilçesindeki Fenerbahçeliler Derneği, ilçedeki Hacıbektaşlı İlkokulu ve Ortaokuluna spor malzemesi desteğinde bulundu.

Salihli’deki Hüseyin Çelik Başkanlığı’ndaki Fenerbahçeliler Derneği, atletizmde elde ettiği başarılarda adını sıkça duyuran Hacıbektaşlı İlkokulu ve Ortaokuluna malzeme desteğinde bulundu. Okula spor malzemeleri Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Hüseyin Çelik ve yönetimi ile İlçe Spor Müdürü Oktay Ayaz birlikte teslim etti.

Dernek olarak Salihli’deki okullara malzeme desteğinde bulunmaya devam edeceklerini belirten Çelik “Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimiz, spor malzemelerini güle güle kullansınlar” dedi.

Spor malzemeleri teslim töreni okul önünde çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.