Salihli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde bulunan pastaneleri ve tatlı imalathanelerini denetledi.

Salihli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde bulunan pastaneleri ve tatlı imalathanelerini denetledi.

Halk sağlığını korumak amacıyla belirli aralıklarla uygulama gerçekleştiren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde imalathanesi bulunan pastane ve tatlı salonlarını denetledi. İşyerlerinde ve imalathanelerde genel temizlik ve hijyen konusunda denetimlerde bulunan Zabıta ekipleri, kullanılan malzemelerin ve tüketime sunulan gıda ürünlerinin uygunluğu ve muhafazası konularında kontroller yaptı. Zabıta ekipleri, denetimler sonucunda tespit edilen eksiklikler konusunda işletme sahiplerine uyarılarda bulunurken, kurallara uymayan işletmeler hakkında yasal işlem yaptı.

Vatandaşların güvenilir ve sağlıklı ürünler tüketebilmesi için denetimlerin devam edeceği bildirildi.