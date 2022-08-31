Salihli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından vatandaşların güvenle seyahat etmeleri amacıyla Süleymaniye-Çapaklı Mahalleleri ile Çapaklı Mahallesi ve Gebeş mevki arasındaki bağlantı yollarına 4 kilometre uzunluğunda sathi kaplama malzemesi serildi.

Salihli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından vatandaşların güvenle seyahat etmeleri amacıyla Süleymaniye-Çapaklı Mahalleleri ile Çapaklı Mahallesi ve Gebeş mevki arasındaki bağlantı yollarına 4 kilometre uzunluğunda sathi kaplama malzemesi serildi.

Salihli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Süleymaniye-Çapaklı Mahalleleri ile Çapaklı Mahallesi ve Gebeş mevki arasındaki bağlantı yollarına 4 kilometre uzunluğunda sathi kaplama malzemesi serildi. Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, çalışmaların yapıldığı bölgede Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Sözer, Fen İşleri Müdürü Emin Dikici ve Süleymaniye Mahalle Muhtarı Rauf Özer ile birlikte incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanı Kayda, asfalt çalışmalarını sürdüren personele baklava ikram ederken, asfalt ve sathi kaplama çalışmalarının aralıksız devam edeceğini söyledi.