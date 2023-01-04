Salihli Belediye Meclisi, 2023 yılının ilk meclis toplantısını Belediye Başkanı Zeki Kayda başkanlığında gerçekleştirdi.

Salihli Belediye Meclisi, 2023 yılının ilk meclis toplantısını Belediye Başkanı Zeki Kayda başkanlığında gerçekleştirdi.

Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleşen toplantıda, meclis üyeleri 8 gündem maddesini görüşerek karara bağladı. Yoklama ve geçmiş meclis kararlarının dağıtılması ile başlayan toplantıda konuşan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Sevinçleriyle ve üzüntüleriyle bir yılı daha geride bıraktık. Değerli hemşerilerim, meclis üyelerim, başkan yardımcılarım, daire müdürlerim ve mesai arkadaşlarım, sizlerin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyor, sağlıkla ve mutlulukla dolu nice yıllar diliyorum” dedi.

İlçede yürütülen doğalgaz çalışmalarıyla ilgili olarak meclis üyelerine bilgi veren Başkan Kayda, “Salihli’miz jeotermalden sonra bizim dönemimizde temiz ve çevreci enerji doğalgaza kavuştu. Şehrimizde bugün itibariyle 18 bin 700 abone doğalgaz kullanıyor. 36 bin aboneye doğalgaz hattı çekildi. Acısu Caddesi ile Gürler Aile Çay Bahçesi arasında ikamet eden vatandaşlarımız için yarından itibaren doğalgaz hat döşeme çalışmaları başlıyor. Bu bölgede oturan vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.

Belediye Meclis Salonunda gerçekleşen toplantıda, ilk olarak Denetim Komisyonuna üye seçimi yapıldı. Komisyona, MHP’den İsa Yıldırım ve Ufuk Erdöl, CHP’den Abdülkadir Yavuz Özdem ve Tamer Aluş, AK Parti’den Fethi Söğüt oy birliği ile seçildi.

Toplantıda ayrıca belediyedeki boş ve dolu memur kadro değişiklik cetvelleri ile tam zamanlı sözleşmeli personel ücretleri, Salihli Belediyesi Personel A.Ş’nin 2023 yılı Ocak ayında yapılacak olağan genel kurul toplantısında, Salihli Belediye Başkanlığını temsilen Belediye Başkanı Zeki Kayda’nın görevlendirilmesi, Adala Mahallesi’nde 148 ada 4 parselde Atatürk Evi’nin bulunduğu arsa vasıflı taşınmazın 2022-2027 yılları arası kamulaştırma programına alınması, Gökçeköy Mahallesi 113 ada 75 parsel nolu taşınmazın 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından değerlendirilmesi talebi oy birliği ile kabul edildi.