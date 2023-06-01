Salihli Belediyesi tarafından öğrencilerin yaz tatilinde yüzme eğitimi almaları amacıyla düzenlenen yaz dönemi yüzme kursu kayıtları başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Salihli Belediyesi işbirliğinde ilçeye kazandırılan Atatürk Spor Salonu Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, açıldığı ilk günden itibaren yüzme öğrenmek isteyen çocukların ve gençlerin akınına uğruyor. Salihli’de her yaştan insanın yoğun ilgi gösterdiği yaz dönemi yüzme kursları bu yıl 3 etapta düzenleniyor.

Atatürk Spor Salonu’nda yapılacak olan ve 6-15 yaş grubunda bulunan öğrenciler için düzenlenen yaz yüzme kursunun ilk etabı 20 Haziran-23 Temmuz tarihleri arasında, ikinci etap 25 Temmuz-20 Ağustos tarihleri arasında, üçüncü etap ise 22 Ağustos-10 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Yaz yüzme kursuna katılmak isteyenlerin, Atatürk Spor Salonu’na 1-16 Haziran tarihlerinde 08.30-17.30 saatleri arasında aylık 450 TL ücret ödeyerek kayıt yaptırabilecekleri belirtildi. Uzman eğitmenler tarafından verilecek yüzme kursunda öğrencilerin, yaz ayını eğlenceli bir şekilde değerlendirmesi hedefleniyor. Bilgi almak isteyenlerin, 0 541 7146036 ile 0 236 7122956 nolu iletişim hattını aramaları belirtildi.

Salihli’ye kazandırdıkları Atatürk Spor Salonu ve yarı olimpik yüzme havuzunun çocuklara ve gençlere birçok farklı spor aktivitesi sunduğunu ifade eden Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, açıldığı günden itibaren yüzlerce çocuğun kurslara katılarak uzman eğitmenlerden yüzme öğrendiğini söyledi. Özellikle çocukların ve gençlerin sporla iç içe yaşaması için böylesine güzel tesisleri hayata geçirdiklerini sözlerine ekleyen Başkan Kayda, "Şehrimize kazandırdığımız uluslararası standartlara sahip tesislerimizde eğitim alan çocuklarımız, gençlerimiz yarının sporcuları, şampiyonları olacak inşallah. Başta çocuklarımız, gençlerimiz, olmak üzere herkesi kurslarımıza bekliyoruz" dedi.