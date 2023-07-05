Salihli Belediyesi’nin öğrencilerin yaz tatilini spor etkinlikleri yaparak en iyi şekilde değerlendirmesi amacıyla 6 farklı branşta ücretsiz olarak düzenlediği Yaz Spor Kursu, 2 bin öğrencinin katılımıyla başladı.

Atatürk Spor Salonu’nda ailelerin de katılımıyla gerçekleşen törende konuşan Belediye Başkanı Zeki Kayda, "Belediyemizin açtığı ücretsiz yaz spor kurslarına katılan tüm çocuklarımızı ve ailelerini selamlıyorum. Sevgili çocuklar, okullar açılana kadar yaz spor kurslarımızda hem arkadaşlarınızla eğleneceksiniz, hem de dolu dolu bir yaz tatili geçireceksiniz. Bu kurslarımızda yeteneklerinizi keşfedecek, belki de geleceğin şampiyonları sizler olacaksınız. Ben gözlerinize baktığımda o inancı ve kararlılığı görüyor ve buna yürekten inanıyorum. Sevgili çocuklar, yaz boyunca sizlere iyi çalışmalar ve keyifli bir tatil diliyorum" dedi.

Başkan Kayda, yaz spor kursuna katılan çocuklarla yakından ilgilenerek onlarla hatıra fotoğraf çektirdi.

Salihli Belediyesi’nin uzman eğitmenler yönetiminde futbol, voleybol, judo, karate, cimnastik, zumba-fitness ve pilates branşında düzenlediği ücretsiz yaz spor kurslarının 8 Eylül Cuma gününe kadar devam edeceği öğrenildi.

Açılış törenine, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Başkan Yardımcıları Mahmut Süreyya Karaoğlu ve Serkan Sözer, Belediye daire müdürleri, Belediyespor antrenörleri, öğrenciler ve aileler katıldı.