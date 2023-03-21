Manisa’nın Salihli ilçesinde 18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla Huzurevinde dekoratif ahşap süslemeciliği ve kumaş boyama temalı sergi etkinliği düzenlendi.

Salihli Huzurevinde düzenlenen sergi etkinliğine Kaymakam Mehmet Kâmil Sağlam, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Sercan Karaçalı, Sosyal Hizmet Müdürü Alim Yavuz, Huzurevi Müdürü Seyfettin Erkaya ile huzurevi sakinleri katıldı.

Düzenlenen sergide dekoratif ahşap süslemeciliği ve kumaş boyama ile alakalı yapılan el emeği göz nuru ile yapılan çalışmalar büyük beğeni topladı. Kaymakam Sağlam, sergide emeği geçenlere teşekkür etti.