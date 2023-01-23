Kaymakam Sağlam, emeği geçen eğitimcilere teşekkür ederek, eğitime katılan kursiyerlere başarılar diledi.

Velilere sertifikaları Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı Zeki Kayda ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen tarafından verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından “Aile Okulu” projesi çerçevesinde Salihli Cumhuriyet İlkokulunda eğitim alan velilere sertifikaları verildi. Cumhuriyet İlkokulunda hayata geçirilen ve 4 hafta, 44 saat devam eden eğitim sonunda Aile Okulu eğitimine katılan 17 veliye sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

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