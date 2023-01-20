Manisa’nın Salihli ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa’nın Salihli ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde, Salihli ilçesinde durdurulan bir şahsın üzerinde yapılan aramada 4 adet sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Konuyla ilgili şahsın uyuşturucu maddeyi satın aldığı şahsın ikametinde yapılan aramada; 129 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirilirken, N.Y. (68) isimli 1 şüpheli şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınarak, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.