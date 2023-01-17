Salihli Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu tarafından Şef Ersin Ömer Atagöz yönetiminde hazırlanan ‘Ustalara Saygı’ konseri, Türk Sanat Müziğine gönül veren Salihlililere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Salihli Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu tarafından Şef Ersin Ömer Atagöz yönetiminde hazırlanan ‘Ustalara Saygı’ konseri, Türk Sanat Müziğine gönül veren Salihlililere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Salihli Belediyesi Zafer Keskiner Tiyatro Salonunda seyircilerle buluşan Türk Sanat Müziği Korosu, sunuculuğunu Meltem Nalbantoğlu Ünveren’in yaptığı konserde şef Ersin Ömer Atagöz yönetiminde ünlü bestekarlar Avni Anıl ve Yusuf Nalkesen tarafından bestelenen şarkıları seslendirerek gönülleri fethetti.

Şef Ersin Ömer Atagöz yönetiminde ünlü bestekarlar Avni Anıl ve Yusuf Nalkesen tarafından bestelenen ve Türk Sanat Müziği klasikleri arasına giren 26 şarkının seslendirildiği ‘Ustalara Saygı’ konseri iki bölüm halinde izleyenlere sunuldu. Türk Sanat Müziği Korosu ile Solistlerin seslendirdiği birbirinden güzel eserlere salonu dolduran izleyiciler de eşlik etti. Şef Ersin Ömer Atagöz ve sunucu Meltem Nalbantoğlu Ünveren de söyledikleri şarkılarla geceyi renklendirdi.

Sanat dolu bir gecenin yaşandığı ‘Ustalara Saygı’ konseri sonunda Şef Ersin Ömer Atagöz, koro üyeleri ve saz heyetine ayrı ayrı teşekkür ederek çiçek takdim eden Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Salihli Belediyesi olarak kültürel ve sanatsal etkinlikleri siz değerli sanatseverler ile buluşturmaya devam ediyoruz. Bizlere böyle unutulmaz bir gece yaşatan Şef Ersin Ömer Atagöz’e, Türk Sanat Müziği Koromuza ve saz heyetimize teşekkür ederim. Konserimize çok yoğun katılım olduğundan salonumuz tıklım tıklım doldu, Salihli’mize yakışan büyük bir kültür merkezi yapacağımızın müjdesini veriyorum” diye konuştu.

Konsere, Belediye Başkanı Zeki Kayda, MHP İlçe Başkanı Mehmet Akın, Belediye Başkan Yardımcıları Metin Durmaz ve Mahmut Süreyya Karaoğlu, Belediye meclis üyeleri ve daire müdürleri ile sanatseverler katıldı.