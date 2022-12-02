Manisa’nın Salihli ilçesinde macro, doğa ve portre resimleri ile dikkat çeken başarılı Fotoğraf Sanatçısı Nurşin Erçetin, Duru Sağlık için fotoğraf sergisi açtı. 20 eserin yer aldığı sergi Cumartesi günü saat 22.00’a kadar açık kalacak.

Manisa’nın Salihli ilçesinde macro, doğa ve portre resimleri ile dikkat çeken başarılı Fotoğraf Sanatçısı Nurşin Erçetin, Duru Sağlık için fotoğraf sergisi açtı. 20 eserin yer aldığı sergi Cumartesi günü saat 22.00’a kadar açık kalacak.

Salihli’de yaşayan Hatice-Mehmet Ali Sağlık çiftinin SMA Tip 1 hastası çocukları 2.5 yaşındaki Duru Sağlık için bir destek de fotoğraf sanatçısı Nurşin Erçetin’den geldi. Erçetin, “Yüreğinizle Dokunun” ismini verdiği sergiyi Zafer Keskiner Tiyatro Salonu Sanat Galerisi’nde açtı. Açılışta konuşan Fotoğraf Sanatçısı Erçetin “20 eserden oluşan sergideki eserlerin gelirini SMA hastası Duru bebek için bağışlayacağım. Umarım serginin geliri Duru bebeğe nefes olur. Biz ilk adımı attık, inşallah devamı gelir” diye konuştu.

Sergi açılışına Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, Duru Sağlık bebeğin annesi Hatice Sağlık ile davetliler katıldı.