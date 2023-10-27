Cumhuriyet’in 100’üncü yılı etkinlikleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Şehitleri Anma Programı, Salihli’de İmam Hatip Okulları tarafından yapıldı.

“Cumhuriyet’imizin 100’üncü yılında Salihli Şehitlerini Anıyor’’ teması ile düzenlenen programa, Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, İlçe Yazı İşleri Müdürü Harun Erdoğan, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, İlçe Müftüsü Ali Çebi, daire amirleri, şehit yakınları, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Programda öğrencilerin sergilediği tiyatro gösterisi izleyenleri duygulandırdı. Program yapılan dua ile son buldu.