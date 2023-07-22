Manisa’nın Salihli Belediyesi’nin kültürel ve sosyal etkinlikler kapsamında düzenlediği 25. Geleneksel Adala Şeftali Şenliği başladı.

Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Adala Mahallesi’nde düzenlenen ve 3 gün sürecek olan 25. Geleneksel Adala Şeftali Şenliği dolayısıyla Piknik Alanına kurulan stantlar ve lunapark yoğun ilgi gördü. Yöresel tüm lezzetlerin cağ kebabından künefeye, pişmaniyeden dövme maraş dondurması ile kıyafetlerden ayakkabı ve takıların yer aldığı stantlar yüzlerce kişi tarafından ziyaret edildi. 100 esnafın tezgah açtığı stantlarda her şeyi bulmak mümkün.

Şenliğin ilk gününde Salihli Belediyesi Ney eğitmeni Yalçın Kutkaya ve TRT Saz Ekibi sahne aldı. Piknik alanında verilen konserde 2 saatten fazla sahnede kalan zurnalı ve davullu saz ekibi, son günlerin sevilen şarkılarını enstrümantal olarak seslendirerek şenliğe katılan vatandaşlara unutulmaz bir akşam yaşattı. Çalınan tüm şarkılara eşlik eden vatandaşlar, hem keyiflerince eğlendi hem de saz ekibinin birbirinden güzel şarkıları eşliğinde oynadı.

Geleneksel 25. Şeftali Şenliğinde bugün Ankaralı Ayşe Dinçer ve 23 Temmuz Pazar günü(yarın) Deniz Toprak sahne alarak sevilen şarkılarını Salihlililer için seslendirecek.