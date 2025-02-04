Manisa’nın Salihli ilçesinde Kaymakam Ali Güldoğan Başkanlığında, Sağlık Hizmetleri Değerlendirme toplantısı yapıldı.

Kaymakamlık Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda ilçede sunulan sağlık hizmetlerinin mevcut durumu değerlendirildi. Ayrıca sağlık hizmetlerinde kalite ve etkinliği arttırmaya yönelik alınan önemler, yapılan yatırımlar ve iyileştirme çalışmaları üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Kaymakam Ali Güldoğan Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya İlçe Sağlık Müdürü Sezgin Güleç, Salihli Devlet Hastanesi Başhekimi Gürkan Dericioğlu’nun yanı sıra kurum temsilcileri katıldı.