Programa Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, İlim Yayma Cemiyeti Salihli Temsilcisi Muhammed Muhammet Mustafa Demir, Şehit Mustafa Serin Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Rafet Eğerci, Şahin Şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Abdullah Çetin, Mehmetçik Anadolu Lisesi Abdülbaki Türken ile davetliler katıldı.

Program Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu’nun hediye takdimi ve misafirlere çorba ikramı ile son buldu.

Sabah namazı öncesi İlçe Vaizi Fatih Arslan’ın sohbeti ile başlayan programda misafir okuyucular İzmir Karşıyaka Hacı Mustafa Gültekin Camii İmam Hatibi Hafız Ahmet Yüksel ve Erzurum Solakzade Camii İmam Hatibi Hafız Ali Turhan Hafız’ın sabah namazı Tesbihat Kuran-ı Kerim Kaside ilahilerle gönülleri mest ettiler.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.