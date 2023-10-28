Manisa’nın Salihli ilçesinde, ‘Salihli Kanım Sana Feda’ sloganıyla gerçekleştirilen kan bağışı etkinliğinde, bin 683 ünite kan toplandı.

Cumhuriyetin 100. yılını anma etkinliği kapsamında 1923 ünite kan hedefiyle bağış kampanyası düzenlendi. Cumhuriyet İlkokul Bahçesi ve Milli Birlik ve Demokrasi Meydanı’ndaki iki noktada 10.00 ile 00.00 saatleri arasında gerçekleştirilen etkinlikte başvuran 2 bin 109 bağışçıdan toplam bin 683 ünite kan toplandı.

Dev organizasyonda 300’e yakın Kızılay gönüllüsü yer alırken, gönüllülerde bağışta bulunmak için birbirleriyle yarıştı. Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu ve Serkan Sözer, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen’in yanı sıra sivil toplum kuruluşları kan bağış kampanyasına destek verdi.