Manisa’nın Salihli ilçesindeki Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkezdeki okullarda öğrenim gören öğrencilere trafik eğitimi vermeye başladı. Polis, ilk etapta 7 okulda toplam 750 öğrenciye trafik eğitimi verildi.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, öğrencilere trafik konularında farkındalık oluşturmayı amaçlayan eğitimler düzenledi. Salihli’de 50.Yıl, Şazimet Uysal, Hüseyin Arı, Rüştü Akbıyıkoğlu, Ova Küme Evleri, Namık Kemal ile Ticaret ve Sanayi Odası Ortaokulu’nda düzenlenen eğitimlerde görevli trafik polis memurları tarafından, öğrencilere trafik bilinci eğitimi verilirken, trafik kuralları tek, tek anlatıldı.

Trafik kazalarının en aza indirilmesi için yapılan eğitime, 7 okulda toplam 750 öğrencinin katıldığı öğrenildi.

Öte yandan eğitimlerin, merkezde bulunan diğer okullarda da devam edeceği vurgulandı.