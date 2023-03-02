Manisa Salihli Belediyesi ve Sanko Holding işbirliğinde Kurtuluş Mahallesinde yapımı tamamlanan pazaryeri ve semt çarşısı açılış için gün sayıyor. Pazaryeri ve semt çarşısındaki çalışmaları inceleyen Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, pazaryeri ve çarşının çok kısa zamanda açılarak vatandaşlara hizmet vereceğini söyledi.

Manisa Salihli Belediyesi ve Sanko Holding işbirliğinde Kurtuluş Mahallesinde yapımı tamamlanan pazaryeri ve semt çarşısı açılış için gün sayıyor. Pazaryeri ve semt çarşısındaki çalışmaları inceleyen Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, pazaryeri ve çarşının çok kısa zamanda açılarak vatandaşlara hizmet vereceğini söyledi.

Kurtuluş Mahallesinde Salihli Belediyesi ve Sanko Holding işbirliğinde 10 ayda yapımı tamamlanan yeni pazaryeri ve semt çarşısında hazırlıklar tamamlandı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, pazaryerinin bulunduğu Gökçepınar Caddesindeki orta refüj ve yan yol asfalt çalışmalarını tamamlarken Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de, yeni pazaryerinin çevre düzenleme ve peyzaj çalışmaları kapsamında ağaçlandırma ve çiçeklendirme işlemini gerçekleştirdi.

Yeni pazaryerinde Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Sözer, Manavlar ve Pazarcılar Odası Başkanı İdris Özer ile birlikte incelemelerde bulunan Başkan Kayda, “Kurtuluş Mahallemize söz verdiğimiz pazaryeri ve semt çarşımızın tüm hazırlıkları tamamlandı ve artık açılışa gün sayıyor. Belediyemiz ve Sanko Holding işbirliğinde 10 ay gibi kısa bir sürede inşaat çalışmaları biten yeni pazaryerimiz kısa zamanda açılarak hemşehrilerimize hizmet vermeye başlayacak. Yeni pazaryeri ve semt çarşımız, Kurtuluş Mahallemize ve Salihli’mize hayırlı olsun” dedi.