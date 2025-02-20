Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan tarafından başarı belgesi almaya hak kazanan öğretmenlere belgeleri verildi.
Salihli’de Millî Eğitim Bakanlığınca ’’Köklerden Geleceğe’’ mottosuyla uygulamaya konulan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Yeni Müfredat Eğitici Eğitimine katılan öğretmenlere başarılı öğretmenlere başarı belgeleri düzenlenen törenle verildi.
Salihli Öğretmenevi Toplantı Salonu’nda düzenlenen programda konuşan Kaymakam Ali Güldoğan "Türkiye Yüzyılı’nın inşasında büyük emekleri olan öğretmenlerimize güveniyoruz, geleceğimizin teminatı yavrularımıza Milli, Manevi değerlerine, vatanına, milletine, bağlı erdemli bireyler olarak yetiştirmek hepimizin görevidir" dedi.
Konuşmanın ardından Kaymakam Güldoğan, öğretmenlere emeklerinden dolayı teşekkür edip, başarı belgelerini takdim etti.