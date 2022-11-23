Manisa’nın Salihli ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenler ağaç fidanlarını toprakla buluşturdu.

Manisa’nın Salihli ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenler ağaç fidanlarını toprakla buluşturdu.

Manisa’nın Salihli ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Salihli Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ağaç dikme etkinliği düzenlendi. Kurtuluş Mahallesi Cephanelik bölgesinde gerçekleşen etkinliğe katılan öğrenciler, Orman İşletme Müdürlüğü personeli ve öğretmenleri eşliğinde ağaç fidanlarını toprakla buluşturup can suyu verdi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, Öğretmenler Günü nedeniyle düzenledikleri ağaç dikme etkinliğine verdikleri desteklerden dolayı Belediye Başkanı Zeki Kayda’ya teşekkür etti.

Etkinliğe, Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Sözer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, Orman İşletme Müdür Yardımcısı Pınar Emre, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.