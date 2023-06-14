Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projesi çerçevesinde Manisa’nın Salihli ilçesindeki Diyanet Gençlik Koordinasyonunda düzenlenen piknikte değerler kulübü öğrencileri keyifli anlar yaşadı.

Salihli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü ve Salihli Diyanet Gençlik Koordinatörlüğü işbirliğinde Kurşunlu Piknik alanında düzenlenen pikniğe Kudret Demir Ortaokulu, Şahin Şen Kız İmam Hatip Ortaokulu, Yiğitbaş İmam Hatip Ortaokulu ve 50.Yıl Ortaokulu Değerler Kulübü öğrencileri katıldı.

Keyifli ve eğlenceli bir gün geçiren öğrencilere etkinlikte ilçe Gençlik Spor Müdürlüğü gönüllü liderler tarafından yaptırılan spor etkinlikleri ve oyunların ardından, Türkiye Diyanet Vakfı Salihli şubesi tarafından yapılan ikram ile program son buldu.

Salihli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, etkinliği düzenleyen Diyanet Gençlik Koordinatörü Mehmet Demirtaş ve Diyanet Gençlik Koordinatörlüğü gönüllülerine teşekkür etti.

Etkinlikte öğrencilere İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, Din Öğretimi Şube Müdürü Hasan Karakuş, İlçe Gençlik koordinatörü Mehmet Demirtaş, Manevi Danışman Vedat Gül, danışman öğretmenler ve İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü gönüllü liderleri katıldı.