Manisa’nın Salihli ilçesinde 15 okulun katılımıyla yapılan bilgi yarışmasında birinci Sekine Evren Anadolu Lisesi oldu.

Manisa’nın Salihli ilçesinde Türkiye Cumhuriyetinin 100. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında “Cumhuriyetin Kazanımları” konulu bilgi yarışması düzenlendi. Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonu yapılan ve 15 lise öğrencilerinin ter döktüğü yarışmada 150 puan toplayan Sekine Evren Anadolu Lisesi birinci olurken, Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi 130 puanla 2’inci, Kocatürk Koleji 120 puanla 3’üncü oldu.

Yarışmada birinci olan Sekine Evren Anadolu Lisesi’nin 26 Ekim’de Manisa’da yapılacak il finallerinde Salihli’yi temsil edeceği öğrenildi.