Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, her yaştan öğrencinin gelişimine ve çevre bilincinin oluşmasına katkı sağlamak amacıyla Salihli Atıksu Arıtma tesisinde Ovaküme Evleri Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenlerini ağırlayarak bilgi verdi.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Atıksu Arıtma Tesislerinin önemi ve işleyişi hakkında düzenlediği eğitim gezilerine devam ediyor. Bu doğrultuda MASKİ yetkilileri Salihli Atıksu Arıtma tesisinde Salihli Ovaküme Evleri Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenlerini ağırladı. Öğrenciler, Atıksu Arıtma Dairesi yetkili personeli ve öğretmenleri ile birlikte Atıksu Arıtma Tesisini yakından görme fırsatı bulurken tesisin şehrimiz ve insan sağlığı için ne denli önemli olduğunun bilincine vardılar.

“Gelecek nesillere en büyük hediye”

Öğrencileri Salihli AAT’de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün hedefleri doğrultusunda gelecek nesillere daha iyi bir şehir bırakmak adına MASKİ olarak çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Büyük yatırımlar ile il genelinde inşa ettiğimiz, ya da işletmesini devraldığımız Atıksu Arıtma Tesisleri Manisa’nın geleceğine yapılan en büyük yatırımlardır. Gediz ve Bakırçay Havzalarını özlenen eski günlerine kavuşturmak için başarılı bir şekilde işlettiğimiz tesislerimizde her yaştan öğrencilerimizi ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

Öğrenciler çevreci yatırımı dikkatle inceledi

Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan teknik personelin ev sahipliği yaptığı gezide, tesisin üniteleri gezdirilerek arıtma süreci hakkında bilgi verildi. Öğrencilere, atık suyun geçtiği üniteler ile giriş ve çıkış suyu arasındaki fark, bertaraf yöntemleri, iş sağlığı ve güvenliği önlemleri gibi süreçler anlatıldı. Tesis hakkında verilen teknik bilgileri pür dikkat dinleyen öğrenciler, ziyaretten memnun kaldıklarını belirterek MASKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür ettiler.