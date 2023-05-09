Manisa’nın Salihli ilçesinde imzalanan "Mesleki Eğitim Sanayi İş Birliği Projesi" protokolüyle mesleki ve tekinik eğitimle ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücü sağlanması hedefleniyor.

Manisa’nın Salihli ilçesinde mesleki ve teknik eğitimle ihtiyaç duyulan nitelikli işgücünü karşılamak için "Mesleki Eğitim Sanayi İş Birliği Projesi" Protokolü imzalandı. Protokol töreninde konuşan Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam “Meslek liselerimizin gelişmesi ve ihtiyaç duyulan işgücünün niteliğini ve kalitesini artırmak için Salihli Organize Sanayi Bölgesinde bulunan işletmelerimizle iş birliğinin artırma gayreti içerisindeyiz. Yapılan bu projeyle işletmeleri tanıtarak meslek liselerine olan ilgiyi artırıp nitelikli ve kaliteli iş gücüne ulaşmak istiyoruz. Bu projenin uygulanmasında emeği geçecek kurumlarımıza, Salihli Belediyesine, Salihli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğüne, İŞKUR Merkez Müdürlüğüne, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve diğer kurumlarımıza teşekkür ediyor, protokolün mesleki eğitimin gelişmesi adına hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Protokol imza törenine Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Salihli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Demir, OSB Müdürü Çağrı Duygu, Türkiye İş Kurumu Hizmet Merkezi Müdürü Huriye Özcan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen katıldı.