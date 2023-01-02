Salihli Belediyesi, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla 100. yıla özel konserler, tiyatro oyunları, sportif faaliyetler, kültürel ve sanatsal programlar ile ilçe genelinde tüm vatandaşlara kurtuluş coşkusunu yaşattı.

Salihli Belediyesi, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla 100. yıla özel konserler, tiyatro oyunları, sportif faaliyetler, kültürel ve sanatsal programlar ile ilçe genelinde tüm vatandaşlara kurtuluş coşkusunu yaşattı.

Salihli Belediyesi tarafından Kültür ve Sosyal İşler, Spor İşleri, Sosyal Yardım İşleri ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlükleri işbirliğinde Belediye Zafer Keskiner Tiyatro Salonu ve Kent Müzesinde gerçekleştirilen "100. Yıl Kurtuluş Kültür ve Sanat Etkinlikleri" çerçevesinde Salihlililer, ilçenin kurtuluş coşkusunu yıl boyunca düzenlenen konserler, tiyatro oyunları, sportif faaliyetler, seminerler, sergiler ve birbirinden güzel programlar ile kutladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlayan bağımsızlık mücadelesi sonucunda Salihli’nin 5 Eylül 1922’de düşman işgalinden kurtulduğunu ifade eden Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, “2022 yılı, tüm Salihlililer için büyük önem taşıyor. Kurtuluşumuzun 100. yıldönümünü, yıl boyunca düzenlediğimiz kültürel, sanatsal ve sosyal etkinliklerle tüm hemşehrilerimiz ile birlikte coşku içinde kutladık” dedi.

Konserler, tiyatro oyunları, sportif faaliyetler, gençler ve çocuklar için festivaller olmak üzere vatandaşları birçok kültürel ve sanatsal aktivite ile buluşturduklarını belirten Başkan Kayda, “2023 yılında da Cumhuriyetimizin 100. yılını, büyük bir coşku ve gururla ilk günkü heyecanla, güzel şehrimizde bir ve beraber olarak kutlayacağız. Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu, Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşayacaktır, içimizdeki Cumhuriyet ışığı hiç sönmeyecektir” dedi.