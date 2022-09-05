Salihli Belediyesinin ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlediği ’Kurtuluş Günü 3. Kuru Üzüm Şenliği’nin ikinci gününde sahne alan ’Zakkum’ müzik grubu, Salihlililere unutulmaz bir gece yaşattı.

Salihli Belediyesinin ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlediği ’Kurtuluş Günü 3. Kuru Üzüm Şenliği’nin ikinci gününde sahne alan ’Zakkum’ müzik grubu, Salihlililere unutulmaz bir gece yaşattı.

Salihli’nin kurtuluşunun 100. yıl kutlamaları programının ikinci gününde Gümüşçayı alanında Salihlili hayranlarıyla buluşan Türk rock müziğinin sevilen grubu Zakkum, sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi. Zakkum grubuna ve alanı dolduran gençlere teşekkür eden Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Salihli’mizin kurtuluşunun 100. yılı kutlamalarının ikinci gününde Zakkum konseriyle yine sizlerle birlikteyiz. Kurtuluşumuzun 100. yıl dönümünü gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Ne mutlu Türk’üm diyene” dedi.

Seyircilerin yanına giderek Zakkum grubunun söylediği şarkıları gençler ile birlikte dinleyen Başkan Kayda, gençlerin fotoğraf isteklerini de geri çevirmedi. Zakkum grubundan önce sahneye çıkan ’Son Şans’ müzik grubu da söylediği şarkılarla gençleri coşturdu.

Salihli’nin kurtuluşunun 100. yılı kutlamaları bu akşam Manisa Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde yapılacak Hande Yener konseriyle sona erecek.