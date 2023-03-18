Manisa’nın Salihli ilçesine kazandırılan yeni pazaryeri ve semt çarşısı cumartesi günleri hizmet verecek.

Salihli Belediyesi tarafından Kurtuluş Mahallesine kazandırılan yeni pazaryeri ve semt çarşısı, dualar eşliğinde açıldı. 71 tezgah ile 10 dükkanın bulunduğu Kurtuluş Çarşısı ve Pazaryeri cumartesi günleri hizmet verecek.

Sosyal belediyecilik anlamında yeni bir projeyi hayata geçirdiklerini belirten Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Yeni pazaryeri ve semt çarşımız, Kurtuluş Mahallemize ve Salihli’mize hayırlı olsun” dedi.

Salihli Belediyesi tarafından 10 ayda yapımı tamamlanan ve 71 tezgah ile 10 dükkanın bulunduğu Kurtuluş Çarşısı ve Pazaryeri, Diyanet Gençlik Koordinatörü Mehmet Demirtaş tarafından yapılan dua eşliğinde esnafların ve vatandaşların hizmetine açıldı.

Açılışa katılan Salihli Belediye Başkan Yardımcıları Metin Durmaz, Mahmut Süreyya Karaoğlu ve Serkan Sözer, 28. Dönem Milletvekili aday adayı Yunus Candan, Kurtuluş Mahalle Muhtarı Sinan Akyol, Zabıta Müdürü Adem Keskin, Belediye daire müdürleri ile Manavlar ve Pazarcılar Odası Başkanı İdris Özer, pazaryerini gezerek ilk defa tezgah açan esnaflara hayırlı işler dileğinde bulundu.