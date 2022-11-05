Salihli Belediyesi, Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi işbirliğinde “Her kitap bir hayal, hediyeniz kitap olsun” sloganıyla kitap toplama kampanyası başlattı.

Salihli Belediyesi, Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi işbirliğinde “Her kitap bir hayal, hediyeniz kitap olsun” sloganıyla kitap toplama kampanyası başlattı.

“Her kitap bir hayal, hediyeniz kitap olsun. Bu hayale siz de dahil olmak ister misiniz?” sloganıyla başlatılan kampanyada evlerde okunmuş olan, bir kenara atılmış kullanılmayan kitaplar, yeni okuyucularıyla buluşturulacak.

Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, belediye ve fakülte işbirliğinde gerçekleştirilen kitap toplama etkinliğinin 15 Aralık tarihine kadar devam edeceğini, kitap vermek isteyenlerin Salihli Belediyesi Zafer Keskiner Tiyatro Salonu ile Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine bağışta bulunabileceklerini söyledi.