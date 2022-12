Manisa’nın Salihli ilçesinde kasaplara yönelik yılbaşı öncesi denetimler yapılarak genel şartlara uygunlukları kontrol edildi.

Salihli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde ilçede faaliyette bulunan kasaplar ile et ürünleri satan işyerlerini yeni yıl öncesi denetledi. Veteriner hekim ve gıda mühendisi eşliğinde ilçe genelinde faaliyet gösteren kasaplar ile et ürünleri satan işyerlerinde yapılan denetimlerde, ekipler satışa sunulan et ve et ürünlerinin gıda yönetmeliğine uygunluğunu, etlerin rengi, kokusu, muhafaza şartları, kesim tarihleri ile nereden temin edildikleri, sakatat ve kanatlı hayvan etlerinin son kullanma tarihleri, satışa sunulan etlerde yetkili kesimhane mührü olup olmadığı, işyeri ruhsatı ve satış yerlerinin genel temizliğini kontrol etti.

Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı belirtilirken toplum sağlığını doğrudan ilgilendiren gıda üretimi ve ürün satışı yapan işyerlerine yönelik kontrollerin devam edeceği bildirildi.