Manisa Salihli Kaymakamı Mehmet Kâmil Sağlam başkanlığında düzenlenen toplantıda, 2022 yılında gerçekleştirilen kamu hizmetleri değerlendirilirken, 2023 yılı yatırım planları ve hedefler görüşüldü.

Manisa Salihli Kaymakamı Mehmet Kâmil Sağlam başkanlığında düzenlenen toplantıda, 2022 yılında gerçekleştirilen kamu hizmetleri değerlendirilirken, 2023 yılı yatırım planları ve hedefler görüşüldü.

Salihli genelinde sunulan hizmetler, yatırımlar ve projelerin genel değerlendirmesini yapan Salihli Kaymakamı Mehmet Kâmil Sağlam, çalışmaların en kısa sürede ve kaliteli bir şekilde sürdürülmesi gerektiğini vurguladı. 2022 yılı çalışmaları ile ilgili olarak paydaşlara teşekkür ederek 2023 yılı çalışmalarında kurumlarına başarılar dileyen Sağlam, halka daha iyi hizmet verebilmek adına vatandaşın talep ve sorunların değerlendirilmesi amacıyla kurumlarla ve muhtarlarla sık sık bir araya geldiklerini belirtti. Sağlam, toplantıda gündeme gelen talep ve sorunların ilgili makamlarca çözüme kavuşması yönünde gerekli girişimlerin yapılacağını ifade etti. Salihli Sosyal Hizmet Merkezinin salonunda gerçekleştirilen toplantıya, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.