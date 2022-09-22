Manisa’nın Salihli ilçesinde, “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyon Toplantısı” Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam başkanlığında ilçe sosyal hizmetler merkezi müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Manisa’nın Salihli ilçesinde, “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyon Toplantısı” Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam başkanlığında ilçe sosyal hizmetler merkezi müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı’ çerçevesinde kolluk birimlerinin görev ve sorumluluğunda olan konularda mevzuatta verilen görev ve sorumlulukların gecikmeksizin uygulanması, alınan tedbirlerde etkinliğin ve kurumsal kapasitenin artırılması, koordinasyon ve iş birliğinin geliştirilmesi konuları ele alındı.

Ayrıca, toplumsal farkındalığın artırılması, şiddet mağdurunun yaşamsal, fiziksel ve ruhsal vücut bütünlüğünün her şart altında korunması ve şiddetin önlenmesi için İçişleri Bakanlığımızca yayımlanan genelge ve talimatlar doğrultusunda kurumların iş birliği ve koordinasyon içinde çalışması, atılacak olan adımlar ve koordinasyon gerektiren konular görüşüldü.