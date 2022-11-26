Manisa’nın Salihli ilçesinde, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından farkındalık etkinliği düzenlendi.

Manisa’nın Salihli ilçesinde, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından farkındalık etkinliği düzenlendi.

Salihli’de, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Hamidiye Camii önünde Salihli Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Salihli Jandarma Komutanlığı ve Salihli Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle açılan stant da broşür dağıtılarak vatandaşlar bilgilendirildi. Programda, kadınlara KADES uygulaması hakkında bilgiler verilirken ayrıca broşürler dağıtıldı.

Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, kadına yönelik şiddet olaylarının önlenmesi için topyekûn mücadelenin şart olduğunu söyledi. Sağlam “Özellikle devletimizin kadına yönelik şiddete karşı yürüttüğü mücadele, bu konudaki farkındalığı bizim güç birliği yapmamız için ortak bir zemin oluşturuyor. Kadına karşı şiddetin ortadan kalktığı bir dünyada yaşamak için sizlerle beraber el birliğiyle bu mücadeleyi devam ettireceğiz. Beraber olma ve güç birliği yapma zeminini oluşturmak için gece gündüz demeden çalışan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Düzenlenen programa Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Sercan Karaçalı, İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Alim Yavuz, İlçe Müftü Vekili Yaşar Güç, Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı İdris Özer ile jandarma, emniyet ve Sosyal Hizmet Merkezi müdürlüğü personeli katıldı.